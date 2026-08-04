Milan-Inter, le probabili formazioni del match che omaggerà Baresi: esordio per Gonçalo Ramos

Mercoledì 5 agosto, alle ore 13 italiane, Milan e Inter si affronteranno a Perth in un'amichevole nel segno di Franco Baresi (prevista una coreografia e non solo). Di seguito le probabili formazioni della sfida che vedrà l'esordio, nel corso della sfida, di Gonçalo Ramos con la maglia rossonera. Amorim dovrebbe concedere minutaggio anche a Rafa Leao, mentre Chivu non può ancora contare su Thuram e Lautaro Martinez davanti. Il tecnico rumeno invece lancerà Sucic e Calhanoglu nella ripresa.