Modric: "Rimasto al Milan per vincere. Leao? Sarebbe fantastico se restasse"

Luka Modric ha le idee chiare sulla sua seconda stagione al Milan. A settembre compirà 41 anni e se ha proseguito nella sua carriera da calciatore è solo per un motivo: "Quando sono venuto ho detto che avrei voluto vincere col Milan e quello resta il mio sogno, che sia scudetto o un altro titolo. Non ho scelto di venire qui solo per divertirmi e senza il desiderio di vincere", ha detto a Sky Sport.