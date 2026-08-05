Modric: "Rimasto al Milan per vincere. Leao? Sarebbe fantastico se restasse"

05 Ago 2026 - 00:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Luka Modric ha le idee chiare sulla sua seconda stagione al Milan. A settembre compirà 41 anni e se ha proseguito nella sua carriera da calciatore è solo per un motivo: "Quando sono venuto ho detto che avrei voluto vincere col Milan e quello resta il mio sogno, che sia scudetto o un altro titolo. Non ho scelto di venire qui solo per divertirmi e senza il desiderio di vincere", ha detto a Sky Sport

Sono giorni difficili per tutti i milanisti dopo la scomparsa di Franco Baresi: "Rappresenta i valori del Milan. Forse è stato la più grande leggenda del club. Una persona molto umile, un grande leader che guidava tutti con l'esempio. È una grande perdita per tutti noi". 

Guardando al presente, Modric appare soddisfatto: "Mi piace ciò che sta facendo il club. Tanti giocatori sono rimasti e i nuovi acquisti daranno qualità e ci aiuteranno con il loro carattere. Ho parlato con Amorim un paio di volte in estate e le sensazioni sono molto positive"

Passando alla situazione di Leao, il croato vorrebbe la sua permanenza: "Non devo dargli consigli. È abbastanza maturo per sapere ciò che è meglio per lui, i tifosi e chi fa parte del club lo amano. Magari non è reduce da una grande stagione, anche a causa dagli infortuni, ma resta un grande giocatore. Se restasse, sarebbe fantastico per noi".

Si sprecano i complimenti: "Quando è al top, è uno dei migliori giocatori al mondo. Speriamo possa restare in salute e tornare al meglio per la prossima stagione. Vorrei vederlo con noi anche l'anno prossimo, ma vediamo cosa succede. Il club sceglierà e lo farà per il meglio". 

Leggi anche

Leao, perché non resti? La Turchia non lo convince e arrivano i primi segnali con Amorim

milan
serie a
luka modric
leao

Ultimi video

02:35
Kolo si prende la "9"

Kolo Muani si prende la "9"

55:58
Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

00:40
DICH AMORIM SU INTER PRE INTER 04/08 SRV

Amorim: “L’Inter? Aprite YouTube e capirete perché scelgo il Milan”

02:49
DICH AMORIM SU BARESI PRE INTER 04/08 SRV

Amorim nel nome di Baresi: “Portiamo avanti la sua eredità”

02:24
Miceli: "Cosa resta ai tifosi del Milan dopo l'addio a Baresi"

Miceli: "Cosa resta ai tifosi del Milan dopo l'addio a Baresi"

01:36
Raimondi: "Funerali Baresi, tantissimi i campioni in lacrime. Sono crollati, si sostenevano a vicenda"

Raimondi: "Funerali Baresi, tantissimi i campioni in lacrime. Sono crollati, si sostenevano a vicenda"

01:44
Fifa, Infantino a rischio

Fifa, Infantino a rischio

55:58
INTEGRALE SPECIALE FUNERALE BARESI - ADDIO CAPITANO, UN GRANDE ITALIANO 04/08 SRV

Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

01:01
L'addio a Franco Baresi

L'addio a Franco Baresi

02:03
Napoli, ecco Allegri

Napoli, ecco Allegri

01:59
Ed è subito Milan-Inter

Ed è subito Milan-Inter

01:39
Il sogno di Stankovic Jr.

Il sogno di Stankovic Jr.

02:46
Parola di numero 1

Parola di numero 1

01:02
DICH FILIPPO GALLI E TARE RICORDO BARESI DICH

Filippo Galli e Tare ricordano Baresi

01:58
Yildiz, serve una scossa

Yildiz, serve una scossa

02:35
Kolo si prende la "9"

Kolo Muani si prende la "9"

I più visti di Calcio

Douglas Luiz ci crede

Douglas Luiz ci crede

MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

Inter, tutto su Pio

Inter, tutto su Pio

Milan, lavori in corso

Milan, lavori in corso

Ciao capitano

Ciao capitano: l'ultimo saluto a Baresi

MCH KOLO MUANI ARRIVO AEROPORTO MCH

Juve, finalmente Kolo Muani! Le immagini dell'arrivo a Torino

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:00
Modric: "Rimasto al Milan per vincere. Leao? Sarebbe fantastico se restasse"
23:02
Disavventura a lieto fine per Tare: derubato sul treno dopo i funerali di Baresi
21:49
Oaktree entra ufficialmente in Brookfield: cosa cambia per l'Inter
18:30
Genoa, che sprofondo: tremenda sconfitta 10-1 in amichevole contro il Bournemouth
17:14
Messi cuore d'oro: donati 80mila alla Sierra Oeste, l'annuncio arriva sui social