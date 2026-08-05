Modric: "Rimasto al Milan per vincere. Leao? Sarebbe fantastico se restasse"

Luka Modric ha le idee chiare sulla sua seconda stagione al Milan. A settembre compirà 41 anni e se ha proseguito nella sua carriera da calciatore è solo per un motivo: "Quando sono venuto ho detto che avrei voluto vincere col Milan e quello resta il mio sogno, che sia scudetto o un altro titolo. Non ho scelto di venire qui solo per divertirmi e senza il desiderio di vincere", ha detto a Sky Sport.
Sono giorni difficili per tutti i milanisti dopo la scomparsa di Franco Baresi: "Rappresenta i valori del Milan. Forse è stato la più grande leggenda del club. Una persona molto umile, un grande leader che guidava tutti con l'esempio. È una grande perdita per tutti noi".
Guardando al presente, Modric appare soddisfatto: "Mi piace ciò che sta facendo il club. Tanti giocatori sono rimasti e i nuovi acquisti daranno qualità e ci aiuteranno con il loro carattere. Ho parlato con Amorim un paio di volte in estate e le sensazioni sono molto positive"
Passando alla situazione di Leao, il croato vorrebbe la sua permanenza: "Non devo dargli consigli. È abbastanza maturo per sapere ciò che è meglio per lui, i tifosi e chi fa parte del club lo amano. Magari non è reduce da una grande stagione, anche a causa dagli infortuni, ma resta un grande giocatore. Se restasse, sarebbe fantastico per noi".
Si sprecano i complimenti: "Quando è al top, è uno dei migliori giocatori al mondo. Speriamo possa restare in salute e tornare al meglio per la prossima stagione. Vorrei vederlo con noi anche l'anno prossimo, ma vediamo cosa succede. Il club sceglierà e lo farà per il meglio".