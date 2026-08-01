Centrocampo già funzionante con Stankovic leader, fasce ben sfruttate: la nuova Inter riparte da queste certezze

Sulla fascia sinistra, l'allenatore dell'Inter può stare tranquillo. Dimarco sta già carburando, ha iniziato la stagione come aveva concluso quella precedente. Le motivazioni sono quelle giuste, le sue soluzioni hanno sempre dato buoni frutti, soprattutto il doppio cross dal quale è scaturito il gol dell'1-1 di Pavard. Un'analisi più approfondita merita la fascia destra. La "pazza idea" dell'impiego di Diouf in quel ruolo si sta rivelando sempre meno pazza e sempre più idea, con qualche punto da focalizzare. La fase difensiva, soprattutto. Il francese non ce l'ha nel dna e tende a farsi sorprendere troppo spesso alle spalle. In occasione dell'1-0 per il City, Semenyo è penetrato troppo facilmente dalla parte dove agivano Diouf e Pavard. Però quando il francese parte con il pallone tra i piedi, è un piacere vederlo avanzare tra falcate potenti e doppi passi. Certe differenze si sono notate nella ripresa, quando a destra c'era Luis Enrique con la sua solita timidezza congenita e a sinistra Carlos Augusto, un po' stanco per il primo tempo intenso e un po' disabituato ad agire a tutta fascia. Anche in questa amichevole, come già contro il Karlsruhe, è giusto sottolineare la prestazione del giovane Marello sulla fascia sinistra (è entrato al posto di Carlos Augusto). Un ragazzo di personalità e con doti tecniche già sviluppate.