Yamal in vacanza a Cartagena, bagno di folla per il campione del mondo

05 Ago 2026 - 09:37
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Spagna: costo rosa 1407M. Giocatore più prezioso: Lamine Yamal (358M)  © italyphotopress

Spagna: costo rosa 1407M. Giocatore più prezioso: Lamine Yamal (358M)  © italyphotopress

Lamine Yamal ha scelto Cartagena de Indias, sulla costa caraibica della Colombia, per le sue vacanze dopo la conquista del Mondiale 2026 con la Spagna. Il giovane talento del Barcellona, 19 anni, è stato visto passeggiare nel centro storico della città accompagnato dal proprio staff di sicurezza, attirando l'attenzione di residenti e turisti. Diversi fan hanno pubblicato sui social video del calciatore mentre usciva dall'hotel, salutando i presenti e posando per alcune fotografie. Il sindaco di Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha celebrato la presenza della stella del calcio spagnolo, sottolineando che la città è "una meta sempre ideale" per i grandi protagonisti dello sport. Dopo il trionfo mondiale della Spagna il 19 luglio contro l'Argentina, i giocatori della nazionale hanno iniziato il periodo di vacanza scegliendo diverse destinazioni turistiche. Per Yamal la scelta è caduta sulla città caraibica colombiana, dove la sua presenza ha suscitato l'entusiasmo generale. 

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