Eriksen fa forza alla bimba che deve essere operata di cuore

IL VIDEO

Il centrocampista dell'Inter: "Sono sicuro che tornerai alla vita normale molto rapidamente"

Christian Eriksen ha mandato un video di incoraggiamento a una bimba inglese di 9 anni che deve sottoporsi al suo identico intervento chirurgico per l'istallazione di un defibrillatore cardiaco. "Ciao Evie, sono Christian. Grazie per la bella lettera, l'ho letta solo stasera. Spero che tu ti senta a tuo agio e tu sia fiduciosa nell'affrontare l'operazione - le parole del centrocampista danese - Non è mai divertente stare in ospedale, ma sono sicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno. Sono sicuro che tornerai alla vita normale molto rapidamente come è successo a me. Sono sicuro che sarà lo stesso con te. Volevo solo augurarti tutto il meglio e spero che forse ci vedremo in futuro".

Eriksen è in idolo per la piccola Evie, la cui famiglia ha fatto di tutto per mettersi in contatto con il campione dell'Inter. Alla fine il sogno è diventato realtà grazie a Kasper Lynge Esmann, che ha scritto una lettera alla Federcalcio danese la quale prontamente ha avvisato il calciatore.