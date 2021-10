Dumfries: "Inter-Juventus partita storica. Hakimi? Non sento la pressione"

"È una partita storica fra due grandi club, tra i più grandi d'Italia, sarà una bella gara": così Denzel Dumfries in esclusiva a Sportmediaset a due giorni da Inter-Juventus. "La vittoria sullo Sheriff è stata importante, specialmente dopo la sconfitta con la Lazio. Era importante anche in ottica qualificazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro" le parole dell'esterno olandese che sull'eredità di Hakimi ribatte: "Ha fatto uno splendido lavoro ma non sento la pressione, credo in me stesso: ora è il mio turno".