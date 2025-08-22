Dumfries: "Inter favorita per lo scudetto, con Chivu si lavora di più. Sul mio futuro... "

Stuzzicato sulla diatriba Calhanoglu-Lautaro, poi chiusa con la pace social. Dumfries ha tirato dritto: "Siamo gli stessi di prima, uniti, carichi e pronti, siamo una famiglia e le cose in famiglia possono succedere - ha aggiunto l'esterno -. Sono due calciatori vincenti, poi hanno parlato tra di loro e col gruppo. Per lo scudetto abbiamo una squadra ottima, per vincere dobbiamo allenarci alla perfezione. Lo scorso anno abbiamo sbagliato alcuni dettagli, sono cose che accadono durante la stagione. Ma abbiamo imparato da quell’esperienza e per me siamo noi i favoriti. Certo, va dimostrato".