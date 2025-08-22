Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Dumfries: "Inter favorita per lo scudetto, con Chivu si lavora di più. Sul mio futuro... "

L'olandese: "La mia intenzione è sempre stata quella di proseguire con i nerazzurri" 

22 Ago 2025 - 12:29
1 di 33
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

"L'Inter resta la favorita per lo scudetto". Lo ha detto Denzel Dumfries, pilastro anche nella formazione di Chivu dopo l'era da titolare con Inzaghi. Nonostante le voci sul futuro e la clausola da 25 milioni di euro (scaduta a fine luglio), l'olandese ha sempre avuto un'idea chiara in testa: "Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai avuto dubbi e lo stesso è valso per il club. Sono molto contento e voglio continuare qui. Ho sempre avuto questo obiettivo". 

Stuzzicato sulla diatriba Calhanoglu-Lautaro, poi chiusa con la pace social. Dumfries ha tirato dritto: "Siamo gli stessi di prima, uniti, carichi e pronti, siamo una famiglia e le cose in famiglia possono succedere - ha aggiunto l'esterno -. Sono due calciatori vincenti, poi hanno parlato tra di loro e col gruppo. Per lo scudetto abbiamo una squadra ottima, per vincere dobbiamo allenarci alla perfezione. Lo scorso anno abbiamo sbagliato alcuni dettagli, sono cose che accadono durante la stagione. Ma abbiamo imparato da quell’esperienza e per me siamo noi i favoriti. Certo, va dimostrato".

Infine c'è spazio per un confronto tra Chivu e Inzaghi: "Ora gli allenamenti sono un po’ più lunghi, stiamo lavorando di più - l'analisi di Dumfries -. Forse è un po’ presto per capire le differenze ma sono impressionato da Chivu come lo ero da Inzaghi. Sono degli allenatori molto vicini ai giocatori, parlano tanto, è qualcosa che adoro".

L'Inter ha scelto Diouf: è lui il rinforzo per il centrocampo

1 di 33
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

inter
dumfries

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:41
DICH TUDOR MEDIA DAY 22/8 DICH

Tudor: "David mi ha sorpreso, ha personalità"

01:06
DICH ALLEGRI VIGILIA MILAN-CREMONESE 22/8 DICH

La ricetta di Allegri: "Bisogna esaltarsi nelle difficoltà"

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

01:39
Donnarumma tra Psg e City

Donnarumma tra Psg e City

01:55
Milan, largo ai giovani

Milan, largo ai giovani

01:22
Lautaro Martinez fa 28

Lautaro Martinez fa 28

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

01:34
Joao Mario: "Un orgoglio"

Joao Mario: "Un orgoglio"

01:58
La nuova Juve di Tudor

La nuova Juve di Tudor

01:34
Il Napoli a Reggio Emilia

Il Napoli a Reggio Emilia

00:31
Allegri non si nasconde

Allegri non si nasconde

01:52
Allegri torna in Serie A

Allegri torna in Serie A

01:16
MCH SCONTRI COPA SUDAMEICANA 22/8 MCH

Scontri sugli spalti in Independiente-Universidad: 20 feriti

01:15
MCH LIBERTADORES RIVER-LIBERTAD 22/8 MCH

"River Plate-Libertad, Martinez Quarta decisivo dal dischetto

03:54
DICH POLITANO MEDIA DAY 22/8 DICH

Politano: "Napoli più completo dello scorso anno. De Bruyne un esempio"

00:41
DICH TUDOR MEDIA DAY 22/8 DICH

Tudor: "David mi ha sorpreso, ha personalità"

I più visti di Inter

Pio Esposito torna a La Spezia: premiato come Aquilotto Reale per la stagione 24/25. FOTO

Chivu, testa già all'esordio: "Speciale allenare qui. Bonny? Giocare con campioni aiuta"

Inter, Pio Esposito: "Grazie Chivu. Spaesato dopo il gol al River, la Nazionale il mio sogno"

Marotta, prime parole da azionista: "Rischio ma credo nel progetto. Forte legame con Oaktree"

Black list ultrà, la Curva Nord: "Passo indietro della società: ci danno le tessere"

Monaco e Inter si sfidano in amichevole: il film della partita

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:11
Serie C, debutta il Football Video Support
13:52
Como, Fabregas: "Sarri mi ha fatto crescere, sarà grande gara"
13:52
Lecce, Di Francesco: "A Genova con spirito battagliero"
13:04
Medaglia d'oro Paglia, stadio Maradona inaccessibile ai disabili
12:03
Potenza-Cerignola vietata ai tifosi ospiti