Dumfries: "Inter favorita per lo scudetto, con Chivu si lavora di più. Sul mio futuro... "

L'olandese: "La mia intenzione è sempre stata quella di proseguire con i nerazzurri"
"L'Inter resta la favorita per lo scudetto". Lo ha detto Denzel Dumfries, pilastro anche nella formazione di Chivu dopo l'era da titolare con Inzaghi. Nonostante le voci sul futuro e la clausola da 25 milioni di euro (scaduta a fine luglio), l'olandese ha sempre avuto un'idea chiara in testa: "Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai avuto dubbi e lo stesso è valso per il club. Sono molto contento e voglio continuare qui. Ho sempre avuto questo obiettivo".
Stuzzicato sulla diatriba Calhanoglu-Lautaro, poi chiusa con la pace social. Dumfries ha tirato dritto: "Siamo gli stessi di prima, uniti, carichi e pronti, siamo una famiglia e le cose in famiglia possono succedere - ha aggiunto l'esterno -. Sono due calciatori vincenti, poi hanno parlato tra di loro e col gruppo. Per lo scudetto abbiamo una squadra ottima, per vincere dobbiamo allenarci alla perfezione. Lo scorso anno abbiamo sbagliato alcuni dettagli, sono cose che accadono durante la stagione. Ma abbiamo imparato da quell’esperienza e per me siamo noi i favoriti. Certo, va dimostrato".
Infine c'è spazio per un confronto tra Chivu e Inzaghi: "Ora gli allenamenti sono un po’ più lunghi, stiamo lavorando di più - l'analisi di Dumfries -. Forse è un po’ presto per capire le differenze ma sono impressionato da Chivu come lo ero da Inzaghi. Sono degli allenatori molto vicini ai giocatori, parlano tanto, è qualcosa che adoro".
