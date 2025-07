Inter, torna il sereno tra Lautaro e Calhanoglu: pace fatta e caso chiuso, c'è l'abbraccio social

Torna definitivamente il sereno e pace è fatta in casa Inter tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Dopo le tensioni post Mondiale per Club e le parole del capitano chiaramente rivolte al turco, il cui futuro è stato definito solo negli ultimi giorni, il rientro a Milano di entrambi i giocatori è l'occasione per mettere le cose in chiaro, una volta e per tutte. A pensarci è proprio l'argentino, che rientrato nella città meneghina ha incontrato il centrocampista per sancire definitivamente la pace, "celebrata" anche via social. Il 10 nerazzurro, infatti, ha postato su Instagram una stories con Calha, con entrambi visibilmente rilassati e sorridenti.