Dalla Fiorentina al Napoli: Inter, è il mese dello scudetto

Un vero e proprio tour de force, alleggerito dalla qualificazione diretta agli ottavi di Champions, ma arricchito da impegni non semplicissimi che chiariranno, se mai ce ne fosse il bisogno, quali siano o possano essere le reali ambizioni interiste. Logico, a partire da domani sera, pensare che Inzaghi dovrà dosare bene le forse della sua truppa. Il che, tradotto, significa ruotare con saggezza gli elementi, facendo rifiatare chi ha bisogno di rifiatare e mettendo minuti nelle gambe nei giocatori che hanno bisogno di ritrovare la migliore condizione, Calhanoglu in testa.



Le rotazioni dovranno riguardare anche l'attacco, e questa è forse la sola nota dolente della stagione. Alle spalle di Lautaro, tornato in gran forma, e Thuram c'è poco o niente. Correa non è praticamente mai disponibile, Arnautovic e Taremi non danno le giuste garanzie. Insomma, La Thu-La dovrà correre parecchio e prendersi la squadra sulle spalle. Meglio va negli altri ruoli, perché Zalewski ha colmato un buco a sinistra (ma non potrà giocare a Firenze), Bisseck è diventato nel tempo super-affidabile (tanto che al Franchi dovrebbe tornare titolare al posto di Pavard) e De Vrij sta vivendo una seconda giovinezza e permettendo, di conseguenza, di non patire troppo il ritardo di condizione di Acerbi, che potrebbe però sostituirlo dal primo minuto.