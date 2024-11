Conte, domenica amarcord a San Siro: prima volta da ex per il tecnico

A San Siro c'è grande attesa per Inter-Napoli. Non solo per le sorti della lotta scudetto, ma anche perché Antonio Conte tornerà per la prima volta al Meazza da avversario. Un amarcord ricco di spunti ed emozioni contrastanti. Nei due anni all'Inter, del resto, Conte ha lasciato il segno nel club e nel cuore dei tifosi. Nel bene e nel male. Al primo anno con Antonio in panchina, l'Inter è arrivata seconda in campionato e ha perso la finale di Europa League. Alla seconda stagione invece è arrivata la vittoria dello scudetto e poi a maggio del 2021 l'inatteso divorzio. Una rottura che ha chiuso in maniera brusca l'avventura del tecnico e lasciato anche qualche scoria nei ricordi dei supporter dell'Inter. Tanto che domenica non è ancora chiaro che accoglienza riserverà a Conte il popolo nerazzurro.