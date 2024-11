Napoli, contro l'Inter riecco Lobotka. Ma Calzona lo strappa a Conte, che non gradisce

Lo slovacco finora ha fatto soltanto due allenamenti completi e dunque lo scozzese resta in vantaggio. A questo punto contro i nerazzurri Conte dovrebbe confermare l'11 titolare che ha perso al Maradona contro l'Atalanta, che poi è quello che ha battuto il Milan a San Siro. Ma non è esclusa la decisione a sorpresa all'ultimo.



Di sicuro Conte avrebbe preferito avere Lobotka a Castelvolturno durante la pausa di campionato per gli impegni delle varie Nazionali e invece lo perderà. Il ct della Slovacchia Francesco Calzona, che l'anno scorso ha allenato il Napoli da metà febbraio dopo l'esonero di Walter Mazzarri, ha infatti deciso di chiamare il centrocampista azzurro - nonostante sia appena rientrato da un infortunio - in vista degli impegni di Nations League contro la Svezia e l'Estonia. Una scelta - come sottolinea 'Il Mattino' - non gradita dall'ambiente azzurro, con Conte che perderà il giocatore per dieci giorni.