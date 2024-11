Tra realtà e percezione, Inter-Napoli può dare un indirizzo. E Inzaghi sceglie il ritiro

Funziona un po' come nelle tornate elettorali, ne abbiamo avuto riprova anche in settimana: il percepito prevale spesso sul reale. Così, avvicinandosi alla sfida con il Napoli, prestando l'orecchio a diversi commenti pare di trovarsi di fronte a un'Inter che "sì, è lì, ha la possibilità di, ma in fondo...". Quasi che, a dispetto di una superiorità troppo spesso furbescamente e acriticamente enunciata, ci fosse poi un certo compiacimento nel suggerire che la squadra di Inzaghi si trova ora quasi per caso o per buona sorte a giocarsi lo scontro diretto contro Conte e Lukaku con la possibilità di prendersi la vetta solitaria della classifica. Tanto che lo stesso tecnico nerazzurro ha voluto e, diciamo pure dovuto, puntualizzare un dato di fatto - torna il reale contro il percepito - che serve a fare un po' di chiarezza: nelle ultime 9 uscite, l'Inter ha vinto otto volte e pareggiato una, in Champions ha fatto percorso netto senza mai incassare gol, in campionato ha impattato solo contro la Juve e negli altri cinque successi ha tenuto la sua porta inviolata per tre volte. Non sarà il blocco monolitico dell'anno passato, ma certo non è a un punto dalla vetta per caso. Dati evidenti anche a Conte che non solo per convenzione ieri si è espresso in maniera piuttosto chiara.