Conte nella storia dell'Inter: mai 12 vittorie nelle prime 14 partite di campionato

RECORD

I tre punti contro la Spal non solo riportano l'Inter in vetta al campionato ma segnano anche un record, visto che i nerazzurri nella loro storia non avevano mai vinto dodici delle prime quattordici partite di Serie A. Da agosto, la squadra di Antonio Conte non ha raccolto bottino pieno in campionato solo contro la Juventus (che il 6 ottobre ha sbancato San Siro per 2-1) e Parma (che il 26 ottobre è riuscita a strappare un punto in trasferta pareggiando 2-2). Conte: "Questa Inter è una bella sorpresa"

Un percorso sin qui quasi perfetto che riporta alla mente annate decisamente fortunate dal punto di vista dei trofei conquistati a fine stagione Era dal 2010, anno del Triplete, che l'Inter non era in testa al campionato dopo le prime quattordici partite: altra squadra, altri tempi ma stesso rendimento, almeno in Serie A. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono i simboli offensivi, ed era dal 2011/02 che l'Inter non contava due giocatori con almeno 8 reti realizzate nelle prime 14 partite di campionato: il Toro (a quota 8 appunto) e Big Rom (a quota 10) sempre più decisivi.

Prima della sosta di Natale, i nerazzurri dovranno affrontare Roma e Genoa a San Siro e la Fiorentina al Franchi con in mezzo però un appuntamento di peso come la sfida contro il Barcellona che deciderà l'accesso o meno agli ottavi di Champions League,

Conte vola basso ("Lavoriamo dal primo giorno per cercare di dare fastidio a chi sta in alto"), e non potrebbe fare altrimenti, ma continuando così e con magari qualche rinforzo a gennaio, se la può giocare con la Juventus fino in fondo per lo scudetto.