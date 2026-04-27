Come stanno Lautaro, Calha, Bastoni e Dumfries? I veri interrogativi di Chivu verso il match-ball scudetto

Sette giorni per recuperare energie fisiche e nervose. Sette giorni, però, anche per ritrovare, possibilmente, giocatori importanti, fondamentali, una volta ancora assenti. Perché contro il Torino sono mancati nuovamente Lautaro, Bastoni, Calhanoglu e per quasi l'intera partita anche Dumfries, con Luis Henrique indisponibile. E le parole di mister Chivu, alla fine del match contro i granata, non sono state molto rassicuranti: "Lautaro? E' ancora lunga! Calhanoglu? Non stava bene. Dumfries? Idem. Bastoni? Volevo dargli qualche minuti, ma...".