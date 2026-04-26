Inter, Chivu: "Il loro primo gol ci ha spaventato. Rocchi? Io parlo di calcio, sono pagato per quello"

Il pareggio con la rimonta subita dal Torino non va giù a Chivu che, al termine del match, spiega: "C'è rammarico perché avevamo la partita in mano, abbiamo subito il loro assalto finale. Il primo gol ci ha spaventato - ha spiegato -, il secondo è conseguenza dell'accaduto. L'inchiesta della Procura? Io parlo di calcio, io sono un tecnico e sono pagato per preparare le partite. Oggi forse sul 2-0 non ho fatto bene il mio lavoro, mi prendo la responsabilità. Abbiamo bisogno di tre punti e vogliamo chiudere il più presto possibile".