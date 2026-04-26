Serie A, Torino-Inter 2-2: i granata sotto di due gol rimontano con Simeone e Vlasic

LE STATISTICHE DI TORINO-INTER 2-2

L’Inter non ha vinto un incontro dopo essersi trovata in vantaggio di due reti in Serie A per la prima volta dal 5 aprile 2025, contro il Parma (2-2).

Il Torino ha evitato la sconfitta dopo essere stato in svantaggio di due reti in un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 2 novembre, contro il Pisa (2-2).

Federico Dimarco ha servito 17 assist nel campionato in corso, superando Alejandro Gómez (16 nel 2019/20) e diventando il giocatore con più passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

Il Torino ha registrato quattro risultati utili consecutivi in Serie A (2V, 2N) per la prima volta dallo scorso novembre (sei, con Marco Baroni in panchina).

L’Inter ha segnato 17 gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto meglio in una singola stagione da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - eguagliato il Napoli 2022/23.

Nikola Vlasic ha eguagliato la sua miglior stagione in termini di partecipazioni attive in Serie A: 11 (8G+3A), come nel 2022/23 (5G+6A).

Giovanni Simeone è andato in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A per la quinta volta nella competizione e con la quinta maglia differente - la prima dal 2021/22, con l'Hellas Verona.

Marcus Thuram ha segnato sette gol in Serie A contro il Torino, più di ogni altro giocatore contro una singola avversaria dal suo esordio nella competizione nel 2023/24.

Marcus Thuram ha segnato oggi il suo 50° gol con la maglia dell'Inter considerando tutte le competizioni, il 17ª nella stagione in corso.

Marcus Thuram ha segnato il suo settimo gol di testa in questa stagione considerando tutte le competizioni, tra i giocatori di Serie A solo Mateo Pellegrino (otto) ne conta di più.

Yann Bisseck ha segnato il suo terzo gol in questo campionato (tutti in trasferta), tanti quanti in tutta la scorsa Serie A, ma con sette presenze in meno (20 vs 27).

Federico Dimarco (17) è il terzo giocatore che ha servito più di 15 assist in questa stagione nei cinque grandi campionati europei, dopo Bruno Fernandes (18) e Michael Olise (18).

Matteo Darmian ha collezionato la sua 300ª presenza in Serie A, scendendo in campo da titolare in campionato per la prima volta dal 23 maggio 2025, contro il Como.