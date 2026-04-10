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Chivu: "Bastoni non va recuperato psicologicamente, chi l'ha insultato invece sì"

Il tecnico nerazzurro: "Puntiamo a vincere campionato e Coppa Italia, le nostre ambizioni devono essere sempre alte" 

10 Apr 2026 - 08:07
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Smaltita la delusione Champions, Cristian Chivu punta alla doppietta campionato-Coppa Italia. "Fare l'allenatore dell'Inter vuol dire avere ambizioni importanti - le parole del tecnico rumeno che alza il tiro in questo finale di stagione -. Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi del campionato con la possibilità di raggiungere degli obiettivi. Abbiamo il dovere di credere di poter vincere tutto quello che è rimasto".

Le polemiche non sono mancate finora ma, tranne in rare occasioni, Chivu ha preferito tenere il profilo basso: "I miei principi vanno oltre le aspettative della narrativa di qualcuno - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Non ho cercato di cambiare, sono sempre rimasto me stesso. Non sento il dovere di fare proclami e cercare conflitti".

L'ultima battuta è per Alessandro Bastoni, da tempo al centro delle critiche dopo l'episodio nel corso di Juve-Inter: "Alessandro non va recuperato psicologicamente - ha affermato con toni duri lo stesso Chivu -. La gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna. Io penso che sono loro ad avere bisogno di qualche lavoro psicologico".

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