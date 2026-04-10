Chivu: "Bastoni non va recuperato psicologicamente, chi l'ha insultato invece sì"

Le polemiche non sono mancate finora ma, tranne in rare occasioni, Chivu ha preferito tenere il profilo basso: "I miei principi vanno oltre le aspettative della narrativa di qualcuno - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Non ho cercato di cambiare, sono sempre rimasto me stesso. Non sento il dovere di fare proclami e cercare conflitti".