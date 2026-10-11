Chivu e il gioco degli attaccanti: va bene il turnover, ma ora qual è la coppia titolare?

E' sempre bello avere una rosa ricca da alternare, soprattutto quando hai tanti impegni e ti chiami Inter. Non puoi permetterti di sbagliare mai e ogni calo di forma può essere un problema. La panchina piena di elementi che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra è un bell'aiuto. L'Arsenal ci ha costruito una stagione pazzesca, con una Champions svanita all'ultimo rigore della finale. Chivu non ha i giocatori di Arteta, su questo non c'è dubbio, ma è anche evidente che in tanti vorrebbero avere la sua rosa. Tra un campionato da bissare e una Coppa da portare il più avanti possibile, ci sarà spazio per tutti. E' vero però che, oltre alla gestione fisica e tecnica delle risorse, un allenatore con tante alternative si ritrova costretto a fare i conti con la voglia di giocare sempre dei suoi giocatori.