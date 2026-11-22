PIO ESPOSITO 9 - Vive uno straordinario momento di forma e firma la sua prima marcatura multipla in Serie A. Una tripletta che demolisce la Dea e tiene l'Inter connessa con lo scudetto. Si porta a casa il pallone e lascia spazio al rientrante capitano. Esce con l'Inter avanti di due gol e dalla panchina assiste alla rimonta atalantina (dal 77' LAUTARO MARTINEZ SV).