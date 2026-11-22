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Esposito festeggia una tripletta dal sapore amaro. Il francese non segna ma inventa e si procura un rigore. Bastoni disastroso come tutti i colleghi di reparto. E Martinez evita almeno altre quattro retidi Matteo Dotto
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INTER
MARTINEZ 7 - Prende quattro gol ma ne evita almeno altrettanti e al minuto 84 esce con efficacia ed eleganza di piede ad anticipare Krstovic lanciato a rete. Due minuti dopo salva con un grande intervento sulla botta di Pasalic. Nulla può sul rigore di Kessie.
PAVARD 4 - Balla come tutta la difesa e soprattutto ha grandi colpe in occasione del gol di testa di De Ketelaere (quello del 2-3) che salta indisturbato.
BASTONI 4 - Per più di un'ora gioca da centrale puro, poi con l'ingresso di Akanji si sposta a sinistra. Coinvolto nel naufragio difensivo collettivo si macchia del rigore del 4-4 finale.
CARLOS AUGUSTO 5 - Male da centrale di sinistra, molle sul primo gol atalantino, poi si sposta a centrocampo al posto di Dimarco. In extremis ha l'occasione di un rocambolesco 4-5 ma ne esce solo un calcio d'angolo.
SPENCE 5.5 - Ha gamba e corsa ma va a intermittenza e poi, in fase difensiva, soffre troppo l'intraprendenza di Zalewski.
BARELLA 6 - Solita corsa e solita intraprendenza. A volte è un po' troppo lezioso, ha comunque il merito di provocare con un tiro sbagliato rimpallato da Kolisinac il gol che sblocca la partita. Qualche colpa sull'1-2 atalantino (dal 64' JONES 5.5 - Si vede poco).
CALHANOGLU 6 - Poco più di mezz'ora prima di arrendersi all'ennesimo guaio muscolare. Accende la sfida con il primo tiro dopo una manciata di secondi (dal 33' SUCIC 6.5 - Implacabile dal dischetto: saltino e Sportiello spiazzato per il 2-4 finale).
MKHITARYAN 5.5 - Piccolo trotto e piccolo cabotaggio con qualche errore di misura di troppo nei passaggi (dal 77' STANKOVIC SV).
DIMARCO 6.5 - Qualche cross sbilenco ma anche il corner che mette sulla testa di Esposito il raddoppio interista (dal 64' AKANJI 5 - Entra sull'1-3 a registrare una difesa che - con lui - in meno di mezz'ora incassa tre reti).
PIO ESPOSITO 9 - Vive uno straordinario momento di forma e firma la sua prima marcatura multipla in Serie A. Una tripletta che demolisce la Dea e tiene l'Inter connessa con lo scudetto. Si porta a casa il pallone e lascia spazio al rientrante capitano. Esce con l'Inter avanti di due gol e dalla panchina assiste alla rimonta atalantina (dal 77' LAUTARO MARTINEZ SV).
THURAM 7 - Non segna ma incide. Porta a spasso la difesa atalantina e offre a Pio la palla del tris. E poi procura il mani di Zappacosta per il rigore del poker.
Allenatore CHIVU 5 - La fase offensiva dell'Inter è da 8, quella difensiva da 2. Media: insufficienza piena. Dilapidare un doppio vantaggio nell'ultimo quarto d'ora è peccato mortale.
ATALANTA
SPORTIELLO 5; BELLANOVA 5.5 (dall'88' BERNASCONI SV), SCALVINI 5, KOLASINAC 3, ZAPPACOSTA 4; KESSIE 7, EDERSON 5.5 (dal 69' PASALIC 6.5), ELMAS 6.5 (dal 69' ROWE 6.5); DE KETELAERE 8, ZALEWSKI 6.5 (dal 73' RASPADORI SV), KRSTOVIC 6 (dall'88' SCAMACCA SV). Allenatore SARRI