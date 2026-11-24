Di certo salterà la Champions e la doppia sfida tra campionato e Coppa Italia contro il Genoa, ma il timore è ovviamente quello di perderlo per almeno tre settimane. Per domani, dunque, è piena emergenza in regia, per il gli impegni a venire, contando sul rientro di Zielinski, la situazione migliorerà, se non altro perché a centrocampo, numericamente parlando, Chivu ha la possibilità di tamponare le assenze. Il sostituto naturale del turco, in assenza di Zielinski, dovrebbe essere Stankovic, ma il serbo sino a ora è stato centellinato: dall'emergenza, come a volte capita, potrebbe nascere un'opportunità, a voler essere ottimisti, a patto che Chivu sappia rischiare e il figlio d'arte trovi quella fiducia che l'anno passato gli ha permesso di disputare un'ottima stagione al Bruges.