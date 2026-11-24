Non solo la difesa, ora è anche il centrocampo a preoccupare Chivu in vista del match di domani sera contro lo Stoccarda, snodo decisivo per le ambizioni dell'Inter in Champions. Non ci sarà infatti in regia Calhanoglu, ma neppure il secondo regista della squadra nerazzurra, Piotr Zielinski, sarà a disposizione. O meglio, una flebile speranza di vedere tra i convocati il polacco c'è ancora, ma appunto è quanto mai risicata: anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato per il problema al piede che lo affligge da un paio di settimane e questo significa che anche nella migliore delle ipotesi non potrebbe andare oltre la panchina. Di Calhanoglu, invece, si è già detto tutto dopo Bergamo: oggi svolgerà gli accertamenti clinici all'Humanitas di Rozzano per valutare l'entità dell'infortunio al flessore accusato contro l'Atalanta.
Di certo salterà la Champions e la doppia sfida tra campionato e Coppa Italia contro il Genoa, ma il timore è ovviamente quello di perderlo per almeno tre settimane. Per domani, dunque, è piena emergenza in regia, per il gli impegni a venire, contando sul rientro di Zielinski, la situazione migliorerà, se non altro perché a centrocampo, numericamente parlando, Chivu ha la possibilità di tamponare le assenze. Il sostituto naturale del turco, in assenza di Zielinski, dovrebbe essere Stankovic, ma il serbo sino a ora è stato centellinato: dall'emergenza, come a volte capita, potrebbe nascere un'opportunità, a voler essere ottimisti, a patto che Chivu sappia rischiare e il figlio d'arte trovi quella fiducia che l'anno passato gli ha permesso di disputare un'ottima stagione al Bruges.