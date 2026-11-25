Il Mapei Stadium - Città del Tricolore ha ottenuto la certificazione per il verde sostenibile Bioagricert, secondo la Norma Tecnica NT01 "Gestione delle aree verdi ad uso sportivo con tecniche eco-compatibili". Il certificato n. C18O, emesso il 20 ottobre 2026, riguarda il terreno di gioco dello stadio e indica Paradello Green come azienda a cui è affidata la manutenzione dell'area verde.
La NT01 è lo standard con cui Bioagricert, ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, verifica che un campo sportivo sia gestito riducendo l'impatto ambientale. L'audit valuta l'uso consapevole dell'acqua di irrigazione, la scelta e la tracciabilità dei trattamenti, la gestione dei rifiuti, la formazione del personale e il rispetto delle norme di sicurezza per chi lavora sul campo e per chi ci gioca. La verifica ispettiva si è svolta il 15 settembre 2026 allo stadio, con la visita al manto erboso e l'esame della documentazione tecnica.
Il risultato arriva dopo una stagione da protagonista. Nel campionato 2025-2026 il Mapei Stadium ha vinto il Most Valuable Field, il premio istituito dalla Lega Serie A nel 2021 per il miglior terreno di gioco d'Italia, assegnato con valutazioni tecniche ed estetiche dopo ogni giornata. Il terreno di gioco è di tipologia 100% naturale, mentre il tappeto erboso installato (Bermudagrass NorthBridge) è una varietà di ultima generazione brevettata dalla Oklahoma State University USA, resistente al caldo torrido estivo e perfettamente adattata al clima italiano. È gestito con tecnologie all’avanguardia, tra cui sistemi di drenaggio Mapei, centraline meteo e sonde interrate per il rilevamento di dati del suolo, moduli di luci biostimolanti a led per favorire la fotosintesi del prato.
Con la certificazione NT01, la qualità del prato si accompagna a un metodo di gestione verificato da un ente terzo. Il certificato è valido fino al 20 ottobre 2027 ed è soggetto a verifiche di sorveglianza periodiche.
“Questa certificazione non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che il Mapei Stadium porta avanti da anni per integrare sostenibilità e innovazione nella gestione dell'impianto. Dalla riduzione degli sprechi alle iniziative di economia circolare, fino alla cura del terreno di gioco con tecnologie avanzate e pratiche agronomiche sostenibili, l'obiettivo è lo stesso: garantire i più elevati standard qualitativi riducendo al tempo stesso l'impatto ambientale delle nostre attività”. Andrea Lorenzi, Site Facility e Maintenance Manager, Mapei Stadium.
“Per noi la sostenibilità è una scelta agronomica prima ancora che una certificazione: riduzione dei consumi d’acqua, pratiche agronomiche e colturali sostenibili che limitano l’utilizzo di prodotti fitosanitari e di altri mezzi tecnici di sintesi chimica. Vedere questo approccio riconosciuto da un ente terzo, su un campo premiato come il migliore della Serie A, è motivo di orgoglio per tutta la squadra Paradello”. Gianni Casini, Sports Surface Agronomist, Paradello Green.