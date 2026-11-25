La NT01 è lo standard con cui Bioagricert, ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, verifica che un campo sportivo sia gestito riducendo l'impatto ambientale. L'audit valuta l'uso consapevole dell'acqua di irrigazione, la scelta e la tracciabilità dei trattamenti, la gestione dei rifiuti, la formazione del personale e il rispetto delle norme di sicurezza per chi lavora sul campo e per chi ci gioca. La verifica ispettiva si è svolta il 15 settembre 2026 allo stadio, con la visita al manto erboso e l'esame della documentazione tecnica.