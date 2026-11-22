Non cerca alibi, Cristian Chivu, dopo il 4-4 di Bergamo con l'Atalanta: "Vincevamo 2-0, 3-1 e 4-2. Il rammarico è per questo, si pensava di gestire un po' le cose. Quando abbiamo avuto il pepe siamo sempre riusciti ad andare nel doppio vantaggio. Abbiamo fallito la prova di maturità nel finale per leggerezza. Non siamo riusciti a gestire, l'Atalanta ha annusato leggerezza e superficialità, facciamo i complimenti a loro. Siamo stati più leggeri del solito e alla fine lo paghi. Sono due punti regalati, impariamo la lezione e andiamo avanti. Cerchiamo di mantenere il livello alto mentale per le prossime partite".