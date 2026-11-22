Non cerca alibi, Cristian Chivu, dopo il 4-4 di Bergamo con l'Atalanta: "Vincevamo 2-0, 3-1 e 4-2. Il rammarico è per questo, si pensava di gestire un po' le cose. Quando abbiamo avuto il pepe siamo sempre riusciti ad andare nel doppio vantaggio. Abbiamo fallito la prova di maturità nel finale per leggerezza. Non siamo riusciti a gestire, l'Atalanta ha annusato leggerezza e superficialità, facciamo i complimenti a loro. Siamo stati più leggeri del solito e alla fine lo paghi. Sono due punti regalati, impariamo la lezione e andiamo avanti. Cerchiamo di mantenere il livello alto mentale per le prossime partite".
Il tecnico nerazzurro non nasconde il disappunto: "Dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, sulla grinta e sulla determinazione in determinati momenti. Nel finale ho visto un po' di casino, tutti sotto la linea della palla".
E ancora: "I cambi? Sulle corsie soffrivamo troppo. Lasciavamo cross troppo semplici, le mezzali non arrivavano più al raddoppio. Ho spostato Thuram per dare una mano a Spence. Ma è sempre una questione di voglia di fare i duelli, di non fidarsi di quello che accade. Il minimo errore lo paghi se non hai la stessa intensità e la stessa voglia di andare a fare un duello".
Poi di nuovo sulla fase difensiva: "I gol concessi sono troppi per chi ha ambizione. Dobbiamo fare come a Rotterdam e contro il Como. Bisogna capire che bisogna mettercela tutta in campo e dare tutto finché l'arbitro non fischia la fine".