Luis Milla, autore del gol vittoria del Como contro l'Aek in Champions, ha commentato così la sua partita: "Sono molto felice per quello che sto vivendo insieme a questa squadra, è una famiglia che si è creata lavorando qui a Como. E' una delle giornate più felici della mia vita. Continuiamo a scrivere la storia del Como". E ancora: "Sappiamo che la Champions presenta queste situazioni. Nel primo tempo abbiamo faticato ma abbiamo dimostrato grande unione. Poi abbiamo giocato molto bene. Sapevamo che questa partita avrebbe segnato il nostro cammino in Champions. Volevamo dominare questa classifica. Ora pensiamo giorno dopo giorno".