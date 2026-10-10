Inter, Chivu: "Era un'incognita, Pio Esposito mi impressiona. Calha sta bene, godiamoci l'esordio di Spence"

Ancora sui singoli: "Carlos Augusto ha delle caratteristiche importanti, per la sua forza fisica ed energia che mette nei duelli, ha un tiro da lontano impressionante, siamo contenti di averlo con noi che capisce che sono le sue caratteristiche. Calhanoglu sta bene (aveva il ghiaccio in panchina, ndr), godiamoci la prima partita di Spence che ha lavorato solo una settimana con i compagni. Non si può pretendere troppo, ha bisogno di allenamenti e minuti. Vedremo e speriamo che allenandosi tutti i giorni possa migliorare".