Inter, Chivu: "Era un'incognita, Pio Esposito mi impressiona. Calha sta bene, godiamoci l'esordio di Spence"

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"Era una incognita dopo tre settimane di sosta. Una cosa capitata finora. Ma i ragazzi hanno lavorato bene e con entusiasmo. Sono contento dell'energia, della qualità. Ci siamo adattati velocemente all'avversario. Felice di aver messo in campo chi aveva meno minutaggio": lo ha detto a Dazn il tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo la vittoria per 3-0 sul Parma.
"Pio Esposito? È un generoso. L'egoismo non fa parte del suo vocabolario. Ha margini di miglioramento e lavora tanto. Mi ha impressionato anche nelle riaggressioni. Si mette a disposizione del gruppo e ci darà una mano importante", ha spiegato l'allenatore che ha schierato Esposito al fianco di Thuram da titolare.
Ancora sui singoli: "Carlos Augusto ha delle caratteristiche importanti, per la sua forza fisica ed energia che mette nei duelli, ha un tiro da lontano impressionante, siamo contenti di averlo con noi che capisce che sono le sue caratteristiche. Calhanoglu sta bene (aveva il ghiaccio in panchina, ndr), godiamoci la prima partita di Spence che ha lavorato solo una settimana con i compagni. Non si può pretendere troppo, ha bisogno di allenamenti e minuti. Vedremo e speriamo che allenandosi tutti i giorni possa migliorare".