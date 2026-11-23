Il problema forse più che i quattro gol incassati sono gli (almeno) altri quattro che Josep Martinez ha evitato. Già prima della sfida di Bergamo l'Inter aveva la peggior difesa tra le grandi del campionato (a pari merito con il Milan). Oggi i numeri inchiodano la retroguardia nerazzurra: 17 reti al passivo in 12 giornate che valgono il nono posto nella ipotetica classifica delle difese. La Lazio ne ha incassato praticamente la metà (9), il Como 10, la Roma 11, il Milan 14. Anche Juve (12) e Napoli (14) hanno fatto meglio.