Inter, una difesa colabrodo e tre rimonte subite in 90 minuti
La squadra di Chivu per la quarta volta in stagione incassa tre o più reti. Il reparto arretrato è il peggiore tra le big con 17 gol subìti in appena 12 giornatedi Matteo Dotto
Il problema forse più che i quattro gol incassati sono gli (almeno) altri quattro che Josep Martinez ha evitato. Già prima della sfida di Bergamo l'Inter aveva la peggior difesa tra le grandi del campionato (a pari merito con il Milan). Oggi i numeri inchiodano la retroguardia nerazzurra: 17 reti al passivo in 12 giornate che valgono il nono posto nella ipotetica classifica delle difese. La Lazio ne ha incassato praticamente la metà (9), il Como 10, la Roma 11, il Milan 14. Anche Juve (12) e Napoli (14) hanno fatto meglio.
Certo, anche vincere 5-4 porta tre punti. Invece pareggiare 4-4 in casa dell'Atalanta dopo essere andati per ben tre volte in doppio vantaggio (0-2, poi 1-3 e poi 2-4) rischia di diventare un grande problema. Anche perché storicamente nel campionato italiano vince più facilmente chi subisce meno gol rispetto a chi ne segna di più.
Le imbarcate nell'Inter targata Chivu stanno diventando troppo frequenti: a parte lo 0-4 di Champions contro il Bruges, è la terza volta che in questa edizione della Serie A i nerazzurri incassano tre o più reti. Era già successo nel derby perso 3-1 e anche nella vittoria per 5-3 sull'Udinese. Per essere appena alla 12esima giornata, quasi un record per una "grande". Avvisaglie ce n'erano state anche nella scorsa stagione: Juve-Inter 4-3, Napoli-Inter 3-1, Como-Inter 3-4 e Inter-Arsenal 1-3. Quattro imbarcate, tre sconfitte (sanguinosa soprattutto quella in Champions).
Paradossalmente dopo il 4-4 di Bergamo chi ne esce meglio è Pepo Martinez, il criticatissimo guardiano della porta interista. Contro l'Atalanta lo spagnolo ha salvato almeno altri quattro gol. Per il resto con la Dea sono naufragati tutti: Pavard, sempre passivo; Bastoni, colpevole del mani finale; Carlos Augusto, mollo con Barella sul primo gol atalantino; Akanji, entrato per puntellare il reparto e naufragato come i suoi compagni di linea.
Meno male che Pio Esposito e Thuram non tradiscono. E che finalmente è tornato anche il Capitano. Ma se i gol della prima linea sono garantiti c'è da migliorare - e tanto - il centrocampo a livello di filtro e una terza linea che sembra sempre di più un'armata Brancaleone.