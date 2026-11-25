Sale l'allerta in Francia per la sfida tra il Paris Saint-Germain e la Roma, valida per la fase a gironi di Champions League e in programma mercoledì alle ore 21 al Parco dei Principi. La partita è stata classificata a rischio 3 su 5 dalle autorità preposte alla sicurezza, secondo quanto riportato da L'Equipe. Ciò significa che per le autorità sussiste un "rischio di turbative dell'ordine pubblico legate a tensioni tra le tifoserie o al comportamento abituale di alcuni tifosi". Sempre secondo L'Equipe, si teme in particolare "la presenza di tifosi del Napoli - vicini al Collectif Ultras Paris (CUP) - i quali intrattengono rapporti tesi con i tifosi romanisti". Per questo motivo, le autorità pubbliche hanno emesso un'ordinanza che limita a 1.500 il numero di tifosi della Roma ammessi, a fronte di una capienza del settore ospiti del Parco dei Principi di poco superiore ai 2.000 posti. Inoltre, è stato richiesto l'impiego di cinque unità della polizia antisommossa o della gendarmeria mobile (ogni unità conta tra i 60 e gli 80 uomini) per garantire la sicurezza durante l'incontro e nelle aree circostanti, che si aggiungeranno al personale della polizia di Parigi già mobilitato. L'accesso alla zona dello stadio sarà consentita soltanto a chi possiede un titolo valido per il match. In caso contrario le conseguenze possono essere pesanti. L'ordinanza richiama infatti l'articolo L. 332-16-2 del Codice dello sport francese, che per la violazione delle limitazioni alla circolazione dei tifosi prevede una pena fino a sei mesi di reclusione e un'ammenda di 30.000 euro.