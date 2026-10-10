Inter, una vittoria che vale triplo: tre punti, stelle risparmiate e amnesie cancellate

Manca ancora all’appello il plotoncino di legionari inglesi acquistato in estate, con Jones e Stones ancora fermi ai box, con Spence che finalemtne ha avuto un po' di spazio e ha deliziato la platea con un paio di accelerazioni di quelle che l'hanno reso famoso e che hanno caratterizzato il suo ottimo Mondiale. Per ora comunque anche Spence è destinato a lottare per conquistarsi un posto alla luce delle prestazioni di Diouf in quel ruolo inventato da Chivu. L’Inter era la più forte ed è rimasta la più forte anche se non ha ancora avuto un vero contributo da parte dei giocatori arrivati in estate.