Inter, Chivu: "Amo questi ragazzi capaci di andare contro la narrazione di inizio anno"

Si insiste, lo abbiamo fatto anche noi, sull'accelerazione delle ultime tre settimane, ma Chivu tiene a puntualizzare invece la continuità lungo l'intera stagione: “Abbiamo fatto più di 100 gol in stagione, 78 solo in Serie A. Le ultime quattro partite non sono tutto, è la stagione intera che conta nel bene e nel male. Prima magari si calava di più nei secondi tempi, ora siamo diventati più bravi in quei momenti. La squadra ci ha messo la faccia, ha cercato di essere competitiva. Ultimamente abbiamo alzato il livello dal punto di vista dell'orgoglio, cercando di essere pragmatici e concreti e rispettando l'avversario. Non guardo mai quello che sono i soli numeri difensivi. I gol si fanno e si prendono, soprattutto quando hai un atteggiamento propositivo e ti prendi determinati rischi. La bravura è di tutta la squadra, di come pressa e dell’intensità che mette. La cosa più importante è cercare di essere propositivi per la qualità che la squadra ha, sarebbe complicato non sfruttare la forza offensiva e la qualità individuale di questi ragazzi. Sono finiti i tempi in cui le migliori difese vincono i campionati o in cui devi vincere gli scontri diretti per avere la possibilità di fare qualcosa. Il calcio moderno è più dinamico, di intensità. Devi adattarti a fare delle cose. L’altra sera abbiamo visto Bayern-Real Madrid, è finita 4-3. E’ tutto più verticale, veloce, intenso e bisogna adattarsi a questo”.