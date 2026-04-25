Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva per la Serie A 24/25

Secondo AGI e Ansa, il designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva: sabato 24 aprile gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia nell'ambito di una inchiesta della Procura di Milano guidata dal pm Maurizio Ascione. Nel mirino il campionato di Serie A 2024/25, sotto la lente dei pm diverse partite tra cui Udinese-Parma (quando Rocchi, fuori dalla sala Var, avrebbe richiamato l'attenzione di Paterna e Sozza dopo un possibile fallo di mano in area di rigore, con il caso già archiviato dalla Giustizia Sportiva dopo un esposto di Domenico Rocca) e Inter-Verona (mancata espulsione di Bastoni per gomitata su Duda).