Juventus, Yildiz e Vlahovic in gruppo ma solo uno sarà titolare

Nell'ultima seduta alla vigilia di Milan-Juventus, Luciano Spalletti riceve la garanzia che sia Kenan Yildiz che Dusan Vlahovic saranno del match. Sia il turco che il serbo hanno infatti lavorato in gruppo e saranno nella lista di convocati che sarà ufficializzata domattina: Yildiz va verso un posto da titolare mentre Vlahovic partirà dalla panchina. Gli unici assenti a San Siro saranno Cabal e Milik.