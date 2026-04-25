Napoli, Gutierrez: "Approccio ha fatto differenza, in Champions il prima possibile"

25 Apr 2026 - 14:02

"Dopo la partita contro la Lazio era importante, sia per noi che per i tifosi, giocare come abbiamo fatto. Cosa ha fatto la differenza? Penso l'approccio. Eravamo molto concentrati sin dall'inizio della partita. Li abbiamo pressati bene nella loro metà campo e questa è stata la chiave vincente". Così l'esterno del Napoli Miguel Gutierrez ai microfoni di Radio Crc al termine della gara vinta dai campani contro la Cremonese. "Sono felice della mia prestazione: cerco sempre di dare il massimo. Credo che abbiamo fatto tutti una grande partita e sono molto contento. Dobbiamo terminare bene la stagione, mancano 4 partite e abbiamo un avversario forte da affrontare la prossima settimana - ha aggiunto il calciatore spagnolo proiettandosi verso la sfida contro il Como - Abbiamo voluto far dimenticare la prestazione contro la Lazio: abbiamo lavorato fin dal primo giorno della settimana per questo. Oggi erano importanti i tre punti per avvicinarsi alla Champions League e soprattutto per la fiducia per le prossime gare. Dobbiamo provare a qualificarci in Champions League il prima possibile. È un buon anno: abbiamo già vinto la Supercoppa e finire bene la stagione è importante per noi, anche per iniziare meglio l'anno prossimo. Dopo la settimana scorsa abbiamo sentito lo stadio con noi ed è importante, perché ti aiuta ad avere più fiducia nel gioco". 

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