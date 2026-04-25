Atalanta: lesione al legamento collaterale per Bernasconi

25 Apr 2026 - 13:29

Rischia di aver concluso anzitempo la stagione Lorenzo Bernasconi, infortunatosi dopo uno scontro di gioco con il laziale Patric mercoledì sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli esami diagnostici al laterale sinistro dell'Atalanta hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.  Incerti, comunque, i tempi di recupero. La prognosi, fa sapere la società bergamasca, dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico-strumentale. 

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