Caso Icardi, linea dura della Curva Nord: "Serve rispetto: via i mercenari"

18/02/2019

La Curva Nord continua la battaglia contro Mauro Icardi e Wanda Nara . Prima della Sampdoria, nella consueta fanzine distribuita a ridosso della partita, il messaggio lanciato dai tifosi nerazzurri è duro: " Via i mercenari , l'Inter e il suo popolo non meritano certi comportamenti come battere cassa ogni sei mesi o farci la morale sui social. Non si tratta di vittorie o sconfitte, si tratta di rispetto per l'Inter, la sua storia e i suoi tifosi".

"Gli interisti non possono accettare che un giocatore dall'oggi al domani decida che questa gloriosa maglia non sia più sufficiente per lui e il suo ego. Non deve essere più ammesso che dopo una sconfitta indegna questi personaggi mettano in dubbio la nostra fedeltà né tantomeno dev'essere più accettato che mogli, genitori o parenti esultino sempre tramite gli stramaledetti social per una nostra sconfitta (...)" continua la nota.



E ancora: "Tanti giocatori hanno vestito con diverse fortune la nostra casacca, pochi erano interisti, alcuni lo sono diventati nel tempo, altri si sono semplicemente comportati da professionisti. Ecco perché non dimenticheremo mai i vari Walter Zenga, Nicola Berti, Paul Ince, Zamorano, Cruz, Simeone, Materazzi, Samuel Eto’o, udite udite, Andrea Ranocchia… Non tutti campioni, non tutti santi, ma sicuramente veri uomini".