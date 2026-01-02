Milan, Leao: "Devo cominciare a sentire il gol, con la mentalità giusta si può fare tutto"

"È stata una partita da squadra, l'abbiamo preparata molto bene e il mister l'ha preparata bene. Con la mentalità giusta si può fare tutto". Parole di Rafa Leao che ha regalato al Milan la vittoria sul campo del Cagliari. "Il mister mi sta mettendo più vicino alla porta e devo cominciare a sentire il gol. Se siamo tutti concentrati sulle cose che dobbiamo fare è più facile - ha detto a Sky il portoghese, eletto MVP - Anche Niclas (Fullkrug, ndr) è entrato molto bene. Abbiamo un obiettivo ma è ancora lunga. Bartesaghi? È un ragazzo molto intelligente, si allena molto bene, sta diventando molto importante per la squadra, a fine stagione arriveranno grandi cose per lui".