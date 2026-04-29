Inter, Calhanoglu prova il recupero lampo per la finale di Coppa Italia

Hakan Calhanolgu continua a vivere la sua stagione sulle montagne russe. Il turco negli ultimi 12 mesi ha vissuto momenti picchi altissimi e sprofondi altrettanto bassi: dalla rottura sfiorata post Mondiale per Club con le parole durissime di Marotta e capitan Lautaro, fino ai gol (e alle prestazioni) decisive contro Roma e Como, impreziosite anche da gol pesantissimi, che potrebbero valere due trofei. Come se tutto questo non bastasse, per il play questo è stato un anno tormentato anche dal punto di vista fisico: quello che l'ha tenuto ai box nella trasferta contro il Torino è il quinto infortunio muscolare in stagione per Calha.