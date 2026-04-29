INTER

Inter, Calhanoglu prova il recupero lampo per la finale di Coppa Italia

Si temeva che l’ennesimo stop muscolare potesse chiamare fuori il turco dalla finalissima dell'Olimpico, ora però il rientro sembra possibile. Montella: "L'ho sentito fiducioso"

29 Apr 2026 - 11:44
videovideo

Hakan Calhanolgu continua a vivere la sua stagione sulle montagne russe. Il turco negli ultimi 12 mesi ha vissuto momenti picchi altissimi e sprofondi altrettanto bassi: dalla rottura sfiorata post Mondiale per Club con le parole durissime di Marotta e capitan Lautaro, fino ai gol (e alle prestazioni) decisive contro Roma e Como, impreziosite anche da gol pesantissimi, che potrebbero valere due trofei. Come se tutto questo non bastasse, per il play questo è stato un anno tormentato anche dal punto di vista fisico: quello che l'ha tenuto ai box nella trasferta contro il Torino è il quinto infortunio muscolare in stagione per Calha.

Leggi anche

L'Inter blinda il recordman Dimarco: sarà esercitata la clausola unilaterale di rinnovo

Un problema che rischiava di metterlo fuori gioco anche dalla finale di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio. Secondo quanto rivela Vincenzo Montella, ct della Turchia, però ci sarebbe fiducia per un recupero lampo: "L'ho sentito sereno e fiducioso in vista della finale di Coppa Italia", racconta l'ex bomber alla Gazzetta dello Sport. L’ "aeroplanino" pensa un po' anche alla "sua" nazionale: "Mi auguro che presto possa allenarsi con continuità. Calha è uno di quei registi in via di estinzione, un campione che fa sentire la mancanza quando non c'è. Di fianco a lui il compagno è più sicuro, perché può passargli il pallone nei momenti difficili".

Leggi anche

Inter-Roma finisce nel mirino della Procura: chiesti audio e video originali del rigore negato su Bisseck, i dettagli

Speranze e una stima nei confronti del calciatore che condivide anche Cristian Chivu. Il tecnico romeno ha avuto un ruolo fondamentale nell'annata di Calhanolgu, rimettendolo al centro dell'Inter, e probabilmente anche nel suo futuro: secondo gli ultimi rumors da viale della Liberazione si andrebbe verso la permanenza del turco, anche con il contratto in scadenza nel 2027. E a convincere i vertici di Oaktree a confermare il centrocampista classe '94 sarebbe stato proprio Chivu. E allora Calha, in segno di gratitudine, punta a regalare al romeno due trofei: prima lo scudetto contro il Parma (dove però potrà soltanto fare il tifo per i suoi compagni), poi la finale di Coppa Italia contro la Lazio. 

Leggi anche

Mourinho boccia Guardiola e propone la M&M: "Malagò e Max Allegri per rifondare il calcio italiano"

inter
calhanoglu
infortunio
rientro
recupero
finale coppa italia

Ultimi video

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

01:45
Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

01:58
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

02:22
Arbitri, parla Gavillucci

Arbitri, parla Gavillucci

02:16
Inter che gran..testa

Inter che gran... testa

01:32
Conte: Champions e futuro

Conte: tra Champions e futuro

01:42
Juve, la difesa bunker

Juve, la difesa bunker

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

01:53
Marcatori "poco" italiani

Marcatori "poco" italiani

02:53
"Chivu è intelligente"

Mou: "Chivu è intelligente"

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

02:44
Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

03:29
"Voto Malagò e Allegri"

Mou "Voto Malagò e Allegri"

00:53
DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

05:33
MOURINHO SU MONDIALE SRV

Mourinho e il Mondiale: "Con Ancelotti è un altro Brasile"

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

I più visti di Inter

Arbitri "graditi e sgraditi": il bilancio dell'Inter con Colombo e Doveri

Inter allibita (e infastidita) per il coinvolgimento nel terremoto arbitrale: la posizione del club

Chivu: "Il loro primo gol ci ha spaventato. Rocchi? Io parlo di calcio, sono pagato per quello"

Calhanoglu, risentimento al soleo della gamba sinistra: finale di Coppa Italia a forte rischio

Inter, lo scudetto arriva domenica prossima se... Tutte le ipotesi

L'Inter allunga ma Simeone e Vlasic firmano il pari in rimonta: mancano 3 punti allo scudetto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Carlalberto Ludi (Como)
15:30
Ludi: "Como ambizioso, siamo sicuri di andare avanti con Fabregas"
12:52
Cesari e le prime scelte di Tommasi: "Nessuna ripercussione dello scandalo arbitri, ha privilegiato la Serie B alla A"
Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
12:47
Napoli, Di Lorenzo verso il rientro: possibile panchina con il Como
12:28
Infantino a Vancouver, la polizia respinge la richiesta di super-scorta
Gianni Infantino
10:20
Mondiali: Fifa aumenta a 871 milioni premi per le 48 partecipanti