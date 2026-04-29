La ricetta di Mourinho per il calcio italiano: "Io andrei con la M&M: Malagò e Max Allegri"

Inevitabile poi l'argomento Inter. Mourinho ha scritto pagine indelebili nella storia dei nerazzurri e oggi sulla panchina che un tempo era sua siede un suo ex giocatore, Critian Chivu: "Se mi aspettavo Chivu allenatore? Secondo me è stato molto intelligente: non è passato dal campo alla panchina da una settimana all'altra come hanno fatto altri ex giocatori. Cristian ha fatto anni con i giovani, con la Primavera, ha studiato, ha fatto i corsi. Ha fatto una piccola esperienza in una piazza come Parma, dove aveva meno pressione e responsabilità. È arrivato all'Inter in una situazione di instabilità ed è stato bravissimo a vincere lo scudetto al primo anno. Se mi sono congratulato? No, tutti sappiamo che lo vincerà però lo deve vincere. Non sono superstizioso ma credo molto in queste cose: finché la matematica non lo dirà non sarà fatta. Quando vincerà sarò lì a congratularmi".