Napoli, Di Lorenzo verso il rientro: possibile panchina con il Como
Giovanni Di Lorenzo (Napoli) © Getty Images
Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è ormai prossimo al ritorno in campo dopo la lunga assenza dovuta a un infortunio al ginocchio sinistro (trauma distorsivo di secondo grado) subito il 31 gennaio 2026 contro la Fiorentina e da un successivo intervento al piede. Il suo rientro rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico, che darebbe ad Antonio Conte una soluzione in più sulle corsie laterali, ampliando le rotazioni in vista del rush finale.
La partita contro il Como si profila come la data cerchiata in rosso per il suo ritorno tra i convocati. Lo staff tecnico monitora quotidianamente le sue condizioni, ma la sensazione è che il difensore sia pronto a tornare gradualmente a disposizione.