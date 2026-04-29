Cesari e le prime scelte di Tommasi: "Nessuna ripercussione dello scandalo arbitri, ha privilegiato la Serie B alla A"

29 Apr 2026 - 12:52
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Fresco di nomina al posto di Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva, Dino Tommasi ha fatto le sue prime scelte sul fronte delle designazioni arbitrali. L'ex fischietto ha puntato su Kevin Bonacina per la sfida scudetto tra Inter e Parma, mentre spiccano i tanti big impegnati in Serie B come sottolineato anche da Graziano Cesari: "In Serie A Tommasi ha optato per tanti giovani come Bonacina e Mucera - l'analisi dell'esperto arbitrale di Sportmediaset -. Non si tratta di un caso visto che è stato presidente della Commissione Arbitri Interregionale nella gestione di Nicchi. Nella massima serie però vediamo anche fischietti più esperti per match delicati come Guida (Pisa-Lecce), Chiffi (Cremonese-Lazio) e Zufferli per Roma-Fiorentina".

"Sicuramente possiamo dire che il terremoto che ha travolto il mondo arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione sulle designazioni di Tommasi - ha proseguito Cesari -. Da sottolineare invece come Tommasi abbia mandato tanti fischietti internazionali in Serie B dove mancano due giornate e ci sono tanti match delicati nel penultimo turno. In questo weekeend vedremo all'opera tanti big come Mariani, Marcenaro, Marchetti e Colombo. Bonacina scelta rischiosa per una sfida delicata come Inter-Parma? Lui è stato promosso molto giovane, ha fatto degli errori ma anche delle buonissime partite".

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