Cesari e le prime scelte di Tommasi: "Nessuna ripercussione dello scandalo arbitri, ha privilegiato la Serie B alla A"

"Sicuramente possiamo dire che il terremoto che ha travolto il mondo arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione sulle designazioni di Tommasi - ha proseguito Cesari -. Da sottolineare invece come Tommasi abbia mandato tanti fischietti internazionali in Serie B dove mancano due giornate e ci sono tanti match delicati nel penultimo turno. In questo weekeend vedremo all'opera tanti big come Mariani, Marcenaro, Marchetti e Colombo. Bonacina scelta rischiosa per una sfida delicata come Inter-Parma? Lui è stato promosso molto giovane, ha fatto degli errori ma anche delle buonissime partite".