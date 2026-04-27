Inter, tegola Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba sinistra, finale di Coppa Italia a forte rischio
"Non stava bene", ha detto Chivu dopo il pareggio con il Torino, spiegando la scelta di non mandarlo in campo
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Ha trascinato l'Inter nella rimonta contro il Como nella semifinale di ritorno con una doppietta e l'assist per il gol vittoria di Sucic e ora Hakan Calhanoglu è a grosso rischio per l'atto finale della Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 13 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Il centrocampista turco è infatti nuovamente alle prese con un problema muscolare. Come fa sapere l'Inter, Calhanoglu "in mattinata si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", si legge nel comunicato del club.
"Calhanoglu non stava bene", ha detto il tecnico nerazzurro Cristian Chivu dopo il pareggio di ieri a Torino contro i granata spiegando la sua decisione di lasciare il giocatore in panchina per tutta la partita, quando alla vigilia sembrava destinato a partire titolare in cabina di regia. L'infortunio di Calhanoglu è più serio del previsto e mette a serio rischio non solo la finale di Coppa Italia ma anche il finale di stagione.