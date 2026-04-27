INTER

Inter, tegola Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba sinistra, finale di Coppa Italia a forte rischio

"Non stava bene", ha detto Chivu dopo il pareggio con il Torino, spiegando la scelta di non mandarlo in campo

27 Apr 2026 - 13:24
© Getty Images

© Getty Images

Ha trascinato l'Inter nella rimonta contro il Como nella semifinale di ritorno con una doppietta e l'assist per il gol vittoria di Sucic e ora Hakan Calhanoglu è a grosso rischio per l'atto finale della Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 13 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Il centrocampista turco è infatti nuovamente alle prese con un problema muscolare. Come fa sapere l'Inter, Calhanoglu "in mattinata si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", si legge nel comunicato del club.

"Calhanoglu non stava bene", ha detto il tecnico nerazzurro Cristian Chivu dopo il pareggio di ieri a Torino contro i granata spiegando la sua decisione di lasciare il giocatore in panchina per tutta la partita, quando alla vigilia sembrava destinato a partire titolare in cabina di regia. L'infortunio di Calhanoglu è più serio del previsto e mette a serio rischio non solo la finale di Coppa Italia ma anche il finale di stagione.

Leggi anche

Dimarco e Thuram non bastano, giornata negativa per Pio Esposito e Bonny

videovideo
inter
calhanoglu
coppa italia

Ultimi video

03:29
Spalletti: "Ci abbiamo provato, ma il Milan è solido"

Spalletti: "Ci abbiamo provato, ma il Milan è solido"

03:15
Interrogatorio di Rocchi

Interrogatorio di Rocchi

02:30
È una nuova calciopoli?

È una nuova calciopoli?

01:59
Trevisani: "Per il quarto posto ancora tutto aperto"

Trevisani: "Per il quarto posto ancora tutto aperto"

01:40
Nella testa di Adl

Nella testa di Adl

01:07
De Rossi che emozione

De Rossi che emozione

02:31
0-0 colpa di Allegri?

0-0 colpa di Allegri?

01:56
Trevisani: "Inter, scivolone che non comporta nulla"

Trevisani: "Inter, scivolone che non comporta nulla"

02:00
Spalletti punge il Milan

Spalletti punge il Milan

02:33
L'avvocato di Rocchi

L'avvocato di Rocchi

03:03
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri

01:33
Inter, scudetto se...

Inter, scudetto se...

01:31
Chivu: "Scudetto vicino"

Chivu: "Scudetto vicino"

04:01
DICH D'AVIRRO (AVVOCATO ROCCHI) PER SITO 26/4 DICH

Esclusiva avvocato Rocchi: "Non so se tornerà. Deluso e vittima di un'ingiustizia, ma lo dimostreremo"

01:08
MCH FESTA OSTIAMARE MCH

Ostiamare promosso in Serie C: De Rossi scatenato nella festa della sua squadra

03:29
Spalletti: "Ci abbiamo provato, ma il Milan è solido"

Spalletti: "Ci abbiamo provato, ma il Milan è solido"

I più visti di Inter

DICH CHIVU SU INTER SERENA PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "Euforia? No, procediamo sereni verso il nostro sogno"

L'anatema di Conte sull'Inter: "Può alzare due trofei? Ricordo che l'anno scorso..."

Inter allibita (e infastidita) per il coinvolgimento nel terremoto arbitrale: la posizione del club

Arbitri "graditi e sgraditi": il bilancio dell'Inter con Colombo e Doveri

Calhanoglu, Lautaro e Mkhitaryan

Inter, la festa non sarà domani. Ma lo scudetto può arrivare anche senza giocare

Chivu: "Il loro primo gol ci ha spaventato. Rocchi? Io parlo di calcio, sono pagato per quello"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:53
Le finals della eSerie A Goleador incoronano il Campione d'Italia 2026 al Comicon di Napoli
14:40
Figc, Abete: "Commissariamento non è mai una soluzione"
14:39
Psg, Kvaratskhelia: "Bayern squadra fantastica, ma noi capaci di tutto"
4) Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 milioni di dollari
14:14
Real Madrid: Infortunio per Mbappè, ma al momento Mondiali non a rischio
14:05
Lazio, problemi per Cataldi e Zaccagni: entrambi saltano l'Udinese