Inter, tegola Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba sinistra, finale di Coppa Italia a forte rischio

Ha trascinato l'Inter nella rimonta contro il Como nella semifinale di ritorno con una doppietta e l'assist per il gol vittoria di Sucic e ora Hakan Calhanoglu è a grosso rischio per l'atto finale della Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 13 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Il centrocampista turco è infatti nuovamente alle prese con un problema muscolare. Come fa sapere l'Inter, Calhanoglu "in mattinata si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", si legge nel comunicato del club.