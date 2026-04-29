Infantino a Vancouver, la polizia respinge la richiesta di super-scorta

29 Apr 2026 - 12:28
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La polizia di Vancouver ha respinto la richiesta della Fifa - in città per il congresso annuale dell'organizzazione - di fornire al presidente Gianni Infantino una scorta di livello quattro. Tradotto: una scorta che è solo un livello al di sotto di quella del Papa, è alla pari con quella del presidente degli Stati Uniti ed è superiore a quella offerta al primo ministro canadese, Mark Carney. "I cortei ufficiali in cui il traffico viene fermato sono riservati ai capi di Stato - ha dichiarato al quotidiano The Independent un addetto alle relazioni con i media del Dipartimento di Polizia di Vancouver -. Poiché i dirigenti della Fifa non soddisfano gli standard delle persone protette a livello internazionale, la richiesta è stata respinta". Interpellata per un commento, la Fifa ha dichiarato che Infantino non era coinvolto nella richiesta di un corteo ufficiale: "Il presidente non era a conoscenza né coinvolto in alcuna richiesta alle autorità in relazione al suo trasporto e alla sua sicurezza per il 76/o Congresso della Fifa", ha dichiarato un portavoce.

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