Inter-Roma finisce nel mirino della Procura: chiesti audio e video originali del rigore negato su Bisseck, i dettagli

L'ingerenza dei 'big' dell'Aia sarebbe stata segnalata da Domenico Rocca ma anche da un altro ex fischietto per diverse ore in Procura. Entrambi avrebbero confermato quanto circola agli addetti ai lavori in merito alla sfida di San Siro. In ordine: Piccinini manifesta perplessità sul contatto NDicka-Bisseck, Gervasoni bussa e a seguire Di Bello zittisce l'AVar dicendogli "Fatti i fatti tuoi". Qualcosa che non si sente nel corso degli audio mostrati dopo settimane a Open Var. Un vero e proprio mistero che adesso anche la Procura vuole sciogliere. I pm di Milano infatti, fa sapere ancora La Repubblica, si riservano la possibilità di acquisire al più presto i file audio e video originali di quei minuti per capire l'accaduto e di accertare le responsabilità dei presenti. Da capire se anche questo verrà chiesto a Gervasoni in occasione del suo interrogatorio.