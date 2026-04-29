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Inter-Roma finisce nel mirino della Procura: chiesti audio e video originali del rigore negato su Bisseck, i dettagli

Sotto indagine quanto accaduto a Lissone in occasione del contatto tra NDicka e il difensore nerazzurro

29 Apr 2026 - 11:08
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La Procura di Milano è pronta ad accendere i fari su un'altra partita della Serie A 2024/2025. Trattasi di Inter-Roma, match chiave dell'ultimo campionato poi finito al Napoli. A destare sospetti è quanto accaduto in occasione del possibile fallo di Ndicka su Bisseck, episodio sul quale il Var non è intervenuto dopo un silent check (in campo c'era Fabbri). A scoraggiare bussando alla porta, fa sapere La Repubblica, sarebbe stato il supervisore Andrea Gervasoni nonostante Piccinini, assistente al Var, avesse segnalato i suoi dubbi sull'accaduto a Di Bello, anche lui davanti al monitor.

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L'ingerenza dei 'big' dell'Aia sarebbe stata segnalata da Domenico Rocca ma anche da un altro ex fischietto per diverse ore in Procura. Entrambi avrebbero confermato quanto circola agli addetti ai lavori in merito alla sfida di San Siro. In ordine: Piccinini manifesta perplessità sul contatto NDicka-Bisseck, Gervasoni bussa e a seguire Di Bello zittisce l'AVar dicendogli "Fatti i fatti tuoi". Qualcosa che non si sente nel corso degli audio mostrati dopo settimane a Open Var. Un vero e proprio mistero che adesso anche la Procura vuole sciogliere. I pm di Milano infatti, fa sapere ancora La Repubblica, si riservano la possibilità di acquisire al più presto i file audio e video originali di quei minuti per capire l'accaduto e di accertare le responsabilità dei presenti. Da capire se anche questo verrà chiesto a Gervasoni in occasione del suo interrogatorio.

Dentro il Var delle polemiche: la tavola 'dei big' e le otto stanze

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