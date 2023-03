Inter, distrazione ai flessori della coscia per Bastoni: salta la Juventus

BASTONI INFORTUNATO: CHI CONTRO LA JUVE

Per quanto riguarda il match contro i bianconeri, Simone Inzaghi sarà chiamato a scegliere uno tra de Vrij e Skriniar, spostando Acerbi come braccetto di sinistra. L'olandese al momento è favorito visto che lo slovacco non è ancora in perfette condizioni anche se era comunque entrato in campo nel finale della partita al do Dragao. Molto difficile ipotizzare Dimarco nei tre di difesa anche per via dell'infortunio di Gosens, resta aperta invece la possibilità della panchina per Dumfries con Darmian spostato in fascia: a quel punto, se stessero bene sia Skriniar che de Vrij, sia il difensore promesso al Psg sia il centrale in scadenza di contratto sarebbero titolari.