Euroderby in Champions, Marotta: "Meglio in finale". Scaroni: "Evento globale"

L'ad nerazzurro sulla possibile stracittadina ai quarti di Champions: "Avrebbe esposizione mondiale". Il presidente rossonero: "Ma serve il nuovo stadio..."

Sarà l'urna di Nyon (domani alle 12, diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it) a stabile gli accoppiamenti per i quarti di finale ma la possibilità di un euroderby in Champions League inizia a caricare (o spaventare) i tifosi di Inter e Milan. Ne hanno parlato anche due massimi dirigenti delle società milanesi, immaginando un evento di altissimo livello: "Sarebbe affascinante, emozionante, suggestivo: ne parlerebbero tutti, avrebbe un’esposizione mondiale, a Milano non si parlerebbe d’altro. Ma allora ancora meglio se questo derby si giocasse a Istanbul… Per la finale! Quello sì che sarebbe storico. Ecco, mi piacerebbe molto dire al Milan: ci vediamo in finale" parte Giuseppe Marotta, ad interista.

MILAN, SCARONI SULL'EURODERBY IN CHAMPIONS Gli fa eco Paolo Scaroni, sempre alla Gazzetta dello Sport, che coglie la palla al balzo per toccare un tema caro alle due società: "Indubbiamente un euroderby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions: un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale".

CHAMPIONS, SOGNO TRE ITALIANE IN SEMIFINALE Il presidente rossonero comunque non disdegnerebbe un altro tipo di sorteggio, che darebbe modo al calcio italiano di avere più chance di portare più squadre in semifinale: "Vorrei che tutte le tre squadre italiane potessero giocarsi la chance di arrivare in semifinale: questo rappresenterebbe un grande successo per il calcio italiano e un impulso al rilancio".

INTER, MAROTTA SULL'EURODERBY IN CHAMPIONS Anche Marotta sottolinea come le tre squadre italiane ai quarti di Champions siano una buona notizia per il nostro movimento: "La cosa più importante però ora è aver riportato non solo l’Inter ma il calcio italiano dove merita di stare. Dopo essere scesi nel ranking mancava questo ritorno in grande stile. Dopo l’Europeo vinto, la risalita dei nostri club è un grande spot. Peccato per la delusione mondiale, ma questa presenza compatta in Champions è una ripresa per il nostro sistema".

DERBY CHAMPIONS MILAN INTER: COME ANDÒ NEL 2005 L'ultimo precedente di un euroderby risale alla stagione 2004/05, proprio ai quarti di finale. L'andata finì 2-0 per il Milan con i gol di Stam e Shevechenko mentre al ritorno fu assegnato il 3-0 a tavolino ai rossoneri per la sospensione del match a causa di un petardo lanciato dal settore nerazzurro verso Dida. Il Milan arrivò poi in finale perdendo contro il Liverpool ai rigori.

DERBY CHAMPIONS INTER MILAN: COME ANDÒ NEL 2003 Due anni prima ancora euroderby ma in semifinale: due partite molto contratte, due pareggi che premiarono ancora i rossoneri. All'andata 0-0, al ritorno le reti di Shevchenko e Martins spedirono la squadra di Ancelotti in finale per la regola dei gol in trasferta. Sarà l'antipasto del trionfo di Manchester, ai calci di rigore contro la Juventus in un altro derby italiano.

