Barella: "Resto all'Inter, c'è un progetto serio. Quest'anno possiamo vincere Serie A e Champions"

Che la Premier League abbia, più volte, bussato alle porte dell'Inter per Barella non è un mistero. Dal City di Guardiola al Newcastle, Nicolò piace eccome oltremanica. Ma l'idea del 23 nerazzurro è chiara: diventare una bandiera del club. Concetto ribadito anche nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn: "Il mio futuro lo vedo all'Inter - le parole del centrocampista -. Vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande. Non ho mai fatto credere a nessuno di voler andare via. Non so nemmeno di offerte perché non c'è mai stato nemmeno un confronto col mio procuratore. Spero che la società sia contenta, me l'hanno dimostrato coi fatti".