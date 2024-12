Inter, Marotta: "Oaktree la proprietà ideale, continueremo con un mercato creativo"

"Per la Champions siamo fiduciosi, come il Bayer Leverkusen abbiamo trovato un modello da seguire. Bravo Inzaghi a dosare i giocatori". In casa Inter si respira un clima positiva dopo una prima parte di stagione molto positiva: i nerazzurri sono in piena lotta per lo scudetto e nei primissimi posti in Champions League. Scontata la fiducia che traspare dalle parole del Presidente e ad dei meneghini Beppe Marotta: "La finale è tra tanti mesi, molte cose possono cambiare - ha proseguito il noto dirigente -. Sicuramente vogliamo recitare un ruolo da protagonista. Per arrivare in finale molto dipenderà anche dagli avversari che affronteremo. in Champions ogni gara è decisiva. La classifica attuale è assolutamente provvisoria".