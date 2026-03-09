Inter, è una sentenza: se prende gol, non rimonta. Problema mentale, tecnico e... di mercato

Prima del derby avevamo parlato della prova del sette, perché dopo sei vittorie Inter e sei partite senza sconfitte (quattro successi e due pari) del Milan avremmo capito chi avrebbe fatto uno scatto ulteriorie nelle stracittadine milanesi. Alla fine hanno sorriso i rossoneri di Allegri ma per la capolista non è l'unico sette a far male: considerando il match di ieri sono infatti sette le occasioni in cui, andando in svantaggio nel primo tempo, poi non solo non è riuscita a vincere ma neppure a pareggiare. Insomma, troppo spesso se l'Inter va sotto nei primi quarantacinque minuti poi non riesce a ribaltare la partita, subendone anzi l'inerzia.