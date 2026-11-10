Ausilio: “Ho lasciato l'Inter più forte degli ultimi anni. Marotta? Mai più sentito"

Poi Ausilio ha parlato anche dei motivi della fine del rapporto: "Quando si arriva a una fine, magari ci sono più ragioni e motivazioni. L’importante, ripeto, è che arrivasse al momento giusto, non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. In questi anni ci sono state varie situazioni che avrei potuto valutare, ma non l’ho mai fatto. Prima volevo riportare l’Inter dove meritava di essere. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato, ci saranno altre possibilità. Marotta? Con lui non ho più avuto occasione di parlare, però probabilmente è molto impegnato. Vedo regolarmente Dario Baccin, ha lavorato con me per 10 anni. I rapporti non spariscono di colpo. Sento e vedo Chivu, come tanti ragazzi, sono stato lì tanti anni, non si dimentica di colpo un periodo lunghissimo della propria vita. I rapporti ci sono, li sto mantenendo e, dal mio punto di vista, non può cambiare. Soprattutto con Dario ci vediamo e ci sentiamo. Il fatto stesso che l’Inter abbia dato continuità a un progetto, mentre sento parlare di innovazione, affidandosi a chi è stato il mio vice per 10 anni, e che anche di recente abbia preso una persona che stavo valutando di inserire, rappresenta un riconoscimento al mio lavoro. Sono andati nel segno della continuità".