Ausilio: “Ho lasciato l'Inter più forte degli ultimi anni. Marotta? Mai più sentito"

Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell’Inter, dal palco del Social Football Summit in corso di svolgimento a Torino, parla del suo momento lontano dal calcio: “Sto benissimo, è una parte della vita professionale. È stata una parte importante, lunga, particolare, unica. Però, come tutte le belle storie, arriva un momento in cui possono finire. L’importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento siano state gestite nel modo più normale possibile. Era arrivato il momento, penso sia stato anche quello giusto. Per me contava arrivarci dopo una grande vittoria, e così è stato. Andare via dopo uno scudetto e una Coppa Italia, oltre ai risultati economici di questi anni, l’ho sempre immaginato così. Mi porto dentro tutto. Sono state emozioni bellissime, compresi i momenti di difficoltà. Io penso che l’Inter vincente di oggi sia passata anche da quei momenti, me li porto dentro tutti. Ho avuto la fortuna di lavorare con la famiglia Moratti e con proprietà straniere: tutti mi hanno dato qualcosa, e più di tutto mi porto dietro i rapporti costruiti negli anni, con allenatori, giocatori e professionisti conosciuti".
Poi Ausilio ha parlato anche dei motivi della fine del rapporto: "Quando si arriva a una fine, magari ci sono più ragioni e motivazioni. L’importante, ripeto, è che arrivasse al momento giusto, non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. In questi anni ci sono state varie situazioni che avrei potuto valutare, ma non l’ho mai fatto. Prima volevo riportare l’Inter dove meritava di essere. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato, ci saranno altre possibilità. Marotta? Con lui non ho più avuto occasione di parlare, però probabilmente è molto impegnato. Vedo regolarmente Dario Baccin, ha lavorato con me per 10 anni. I rapporti non spariscono di colpo. Sento e vedo Chivu, come tanti ragazzi, sono stato lì tanti anni, non si dimentica di colpo un periodo lunghissimo della propria vita. I rapporti ci sono, li sto mantenendo e, dal mio punto di vista, non può cambiare. Soprattutto con Dario ci vediamo e ci sentiamo. Il fatto stesso che l’Inter abbia dato continuità a un progetto, mentre sento parlare di innovazione, affidandosi a chi è stato il mio vice per 10 anni, e che anche di recente abbia preso una persona che stavo valutando di inserire, rappresenta un riconoscimento al mio lavoro. Sono andati nel segno della continuità".
Poi si è parlato di cosa sarebbe successo se Fabregas avesse detto sì alla proposta dell'Inter: "Guardate, Chivu sapeva che era l’allenatore che volevamo e sapeva anche che c’era questo incontro. È poco mediatico, ma io ero a Londra per un altro motivo, per un giocatore. Fabregas, quando inizia la sua avventura al Como in Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, conoscere Inzaghi e i dirigenti, per capire i segreti del successo dell’Inter. Da lì è nato un rapporto, che poi anche negli anni di Inzaghi è continuato con pranzi o caffè. L’ho sempre trovato una persona molto curiosa, a Londra non è successo niente di diverso, Chivu sapeva di essere stato scelto come allenatore".
Sul suo futuro, risponde: "Io in questo momento non ho parlato con nessuno, poi ci sono le voci. Il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso, nuovo, e la Premier League è un progetto affascinante. Non vuol dire che ci andrò domani, ma mi interessa e sarei intenzionato a prenderla seriamente in considerazione se arrivasse l’opportunità. Cosa faccio in questi giorni? Niente... La verità è che prima, con la scusa di avere impegni quotidiani, mi arrivavano diverse richieste di interventi e di partecipazione a convegni, me la cavavo dicendo che ero impegnato. Adesso praticamente dovrei girare l’Europa, sicuramente ho tante cose da fare e da riscoprire”.