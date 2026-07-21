Atto archiviazione Inter: "Non prove ma suggestioni degradate anche a illazioni"

"Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (...), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari" e di "svolgere utilmente investigazioni di ogni genere". Lo si legge nel decreto con cui la Procura di Milano ha archiviato l'Inter, indagato per la legge sulla responsabilità degli enti nel caso arbitri.