Speciale Inchiesta arbitri 2026
INCHIESTA ARBITRI

Il legale di Rocchi: "E' felice, ma ha pagato un costo troppo pesante"

L'avvocato Antonio D'Avirro dopo l'archiviazione chiesta dalla Procura di Milano: "Ora valuteremo cosa fare"

15 Lug 2026 - 13:59
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© italyphotopress

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"L'ho sentito ed è molto contento, ora valuteremo cosa fare. Domani lo vedrò e ne parleremo per bene". Lo ha detto l'avvocato Antonio D'Avirro, legale di fiducia di Gianluca Rocchi, dopo l'archiviazione chiesta dalla procura di Milano per l'indagine su possibili condizionamenti nelle designazioni arbitrali a favore della società Inter. "Fortunatamente si è risolto tutto in tempi brevi, anche se il costo che ha dovuto pagare Rocchi è stato pesante. Perché quando è esplosa la cosa si parlava più di lui che di Trump", ha aggiunto a LaPresse.

A proposito della richiesta della procura, ancora l'avvocato D'Avirro ha detto: "Il commento è positivo, dopo l'interrogatorio di Rocchi una decina di giorni fa avevo ricavato una impressione favorevole perché aveva risposto puntualmente a tutte le contestazioni che gli erano state mosse e che aveva giustificato. Nel corso dello stesso interrogatorio gli elementi dell'accusa consistevano nel fatto che avrebbe ricevuto dei condizionamenti, ma ha dimostrato che le scelte arbitrali sono sempre state fatte in piena autonomia e che non aveva mai subito alcun condizionamento da parte di nessuno".

Per quanto riguarda l'altro filone sulle così dette 'bussate' trasferito alla procura di Monza, ancora il legale di Rocchi ha detto: "Le 'bussate' non capisco come possano integrare una frode sportiva, erano finalizzate a correggere un grave errore in cui era incorso l'arbitro e non certo ad alterare il risultato della gara. Giuridicamente non vedo come possa profilarsi una frode sportiva".

Infine sui possibili sviluppi nell'ambito della giustizia sportiva, ancora l'avvocato D'Avirro ha detto: "Vediamo, probabilmente saranno trasmessi gli atti alla Procura federale, ma quello che era il fatto grave e contestato come frode sportiva, che avrebbe potuto dar luogo a una contestazione di illecito sportivo, mi sembra sia caduto pacificamente".

Per Antonio Bana, l'altro legale di Rocchi insieme a D'Avirro, "la Procura ha esercitato l'azione penale con prudenza e responsabilità sulla base di accertamenti svolti in modo completo e che non hanno trascurato gli elementi di prova a favore del nostro assistito, abbracciando in questo modo i principi costituzionali".

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