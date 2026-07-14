INCHIESTA ARBITRI

Rocchi, la Procura di Milano divisa sulla richiesta di archiviazione

Il pm Ascione, da giovedì alla Procura Europea, non ha ancora firmato l'atto con cui si tirano le somme dell'inchiesta prima che il fascicolo passi all'aggiunto Ielo

14 Lug 2026 - 19:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Mancano poche ore al trasferimento alla Procura Europea del pm di Milano Maurizio Ascione. Ore in cui dovrà sciogliere la riserva se condividere o meno le determinazioni sul capitolo centrale dell'inchesta sugli arbitri a cui è arrivato l'aggiunto Paolo Ielo, che solo di recente lo ha affiancato in modo da dirimere i nodi di una vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio. Ad oggi, penultimo giorno di servizio al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, il pubblico ministero non ha ancora firmato l'atto con cui si tirano le somme dell'inchiesta. In particolare, nella parte in cui Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa, che si avvia, salvo un cambio di passo, verso una richiesta di archiviazione.

Leggi anche

Inchiesta arbitri, Rocchi risponde alle domande dei pm in Procura a Milano

E se su Rocchi la Procura è spaccata, nulla questio, invece, sia sulla trasmissione, per competenza terrioriale, alla Procura di Monza del capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone, sia sull'invio degli atti dell'indagine alla giustizia sportiva per le valutazioni su eventuali illeciti. Se entro domani sera Ascione non cambierà idea, toccherà all'aggiunto Ielo definire il fascicolo con i vari stralci delle posizioni dei 5 indagati. 

Leggi anche
Gianluca Rocchi

Nuove accuse per Rocchi: spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter

L'inchiesta, aperta nell'ottobre 2024, è stata coordinata dal pm Ascione fino a qualche settimana fa, quando è stato affiancato dall'aggiunto Ielo in modo da tirare le somme prima del suo nuovo incarico alla Procura Europea. In quasi due anni di accertamenti, che hanno visto un gip rigettare una richiesta di proroga di intercettazioni e un altro riconcederla, un capo di imputazione modificato e due inviti a comparire per Rocchi, parecchi interrogatori tra convocazioni di indagati e testimoni, il pm Ascione fino a oggi, nel tardo pomeriggio, non ha cambiato idea. E' convinto, sebbene l'inchiesta non abbia contemplato il sequestro di telefoni e supporti informatici per riscontare le ipotesi, della sua ricostruzione: l'ex designatore, in "concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto", questi ultimi "agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina", all'epoca presidente della Figc, sarebbe giunto a nominare arbitri in seguito a presunte "interferenze".

Quattro le partite contestate: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di tre giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter. Tale ipotesi, però, dopo l'analisi delle carte raccolte, per l'aggiunto Ielo non sarebbe confortata da elementi sufficienti e solidi al punto da reggere in un eventuale processo per frode sportiva generica. Da qui l'orientamento di archiviare che, a meno di un ripensamento, fino ad ora non ha trovato un fronte comune. Invece si starebbero effettuando gli adempimenti tecnici per l'invio degli atti a Monza, sulle cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone su Udinese-Parma e Salernitana-Modena del 2025 , con le posizioni di Rocchi, dell'ex supervisore Andrea Gervasoni e dei varisti Luigi Nasca e Oreste Di Vuolo. Il terzo varista, Daniele Paterna, che risponde di false informazioni al pm, resta, invece, a Milano. 

rocchi
inchiesta arbitri

Ultimi video

01:59
Il giorno di Ruben Amorim

Il giorno di Ruben Amorim

00:33
DICH TEDESCO PENSO 50 ITALIANO E 50 TEDESCO 14/07 SRV

Tedesco 'mentalista": "Penso 50% in italiano e 50% in tedesco, dipende da come sto"

01:09
TEDESCO OK

Bologna, le prime parole di Tedesco

01:32
Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

02:06
La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

01:26
Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

02:24
Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

01:43
Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

01:43
Atlanta, stadio da sogno

Atlanta, stadio da sogno

01:54
Più di 100 milioni spesi

Più di 100 milioni spesi

02:04
La storia in panchina

La storia in panchina

01:26
Il ritorno della Norvegia

Il ritorno della Norvegia

01:46
Allegri minuto per minuto

Allegri minuto per minuto

01:43
Roma, partenza con "Joya"

Roma, partenza con "Joya"

01:33
Nuova Juve al via

Nuova Juve al via

01:59
Il giorno di Ruben Amorim

Il giorno di Ruben Amorim

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

Leonardo e Maldini

Leonardo e Maldini

MCH ARRIVO CARDINALE IN ELICOTTERO 13/7 MCH

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

MCH NORVEGIA PALAZZO REALE MCH

Grande festa a Oslo per il rientro della Norvegia

CLIP PRIMO ALLENAMENTO MILAN AMORIM IN 60" 13/07 SRV

Milan, guarda il primo allenamento di Amorim in 60 secondi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:55
Infantino a Lusail per morte dell'emiro Al Thani
16:40
Milan, ecco quando Amorim avrà a disposizione i big in ritiro e tournée
16:15
Torino al lavoro a Pinzolo, in visita l'ex tecnico Longo
16:01
Liga, rinviate le partite della prima giornata di Real, Atletico e Barça
15:30
Stadio Cagliari, il testo della convenzione atteso per domani