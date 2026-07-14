Rocchi, la Procura di Milano divisa sulla richiesta di archiviazione

L'inchiesta, aperta nell'ottobre 2024, è stata coordinata dal pm Ascione fino a qualche settimana fa, quando è stato affiancato dall'aggiunto Ielo in modo da tirare le somme prima del suo nuovo incarico alla Procura Europea. In quasi due anni di accertamenti, che hanno visto un gip rigettare una richiesta di proroga di intercettazioni e un altro riconcederla, un capo di imputazione modificato e due inviti a comparire per Rocchi, parecchi interrogatori tra convocazioni di indagati e testimoni, il pm Ascione fino a oggi, nel tardo pomeriggio, non ha cambiato idea. E' convinto, sebbene l'inchiesta non abbia contemplato il sequestro di telefoni e supporti informatici per riscontare le ipotesi, della sua ricostruzione: l'ex designatore, in "concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto", questi ultimi "agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina", all'epoca presidente della Figc, sarebbe giunto a nominare arbitri in seguito a presunte "interferenze".